Mullu oktoobris parlamendivalimiste ajaks plaanitud kallaletung kukkus läbi vaid mõni tund enne selle elluviimist. See oli plaanitud möödunud aasta 16. oktoobrile, kirjutab ajaleht, toetudes Briti välisministeeriumi allikatele. Läinud nädalal kõnelesid sellest oma kohtumisel Briti välisminister Boris Johnson ja tema ametikaaslane Ühendriikides Rex Tillerson. Montenegro opositsioon on teatanud, et igasugused jutud riigipöördest on suuresti liialdatud ja vale.

Interpol on kuulutanud tagaotsitavaks kaks Venemaa väidetavat luureohvitseri, kes olid mitu kuud tegutsenud Montenegros, värvates Serbia rahvuslasi. Vladimir Popov ja Eduard Širokov ärgitasid värvatuid tungima politseinikuks rõivastatutena parlamendihoonesse ja seal tapma toonast peaministrit Milo Dukanovici. Kui riigipöördekatse läbi kukkus, eitas Kreml oma osalust ja väitis, et selles olid osalenud Ukrainas võidelnud venelastest äärmusparempoolsed, kel pole võimudega mingit sidet. Montenegro peaprokurör ei väitnud küll otsesõnu, et Venemaa võimud oleks asjaga seotud, kuid uurimisele appi kutsutud Suurbritannia ja USA vastuluuretöötajad on veendunud vastupidises – pärast krüpteeritud telefonikõnede ja elektronkirjade analüüsi ning tunnistajate ülekuulamist. Vahi all on 21 inimest, keda süüdistatakse terrorismis ja katses kõrvaldada Montenegro põhiseaduslik võim. "Ei ole mingit kahtlust, et riigipöördekatset rahastasid ja aitasid korraldada Venemaa luureagendid koos kohalik radikaalselt meelestatud rahvuslastega," ütles Sunday Telegraphile Montenegro kaitseminister Predreag Boskovic.

Venemaa juhtide heakskiit

Kuigi vägivallateod püüti kavandada nii, et nende toimepankus võiks süüdistada äärmisel juhul vaid venelastest äärmusparempoolseid ja ülekäte läinud endisi luuretöötajaid, siis tõendid näitavad muud. Sunday Telegraphiga vestelnud allikate sõnul on sellise riigipöördekatse korraldamine ilmvõimatu ilma Venemaa kõrgete riigitegelaste heakskiiduta. Ajaleht tuletab ka meelde, et üks tagaotsitavaid serblasi on jäädvustatud Venemaa välisministri Sergei Lavrovi Serbia visiidi ajal tehtud ühisfotol vaid mõne sammu kaugusel Lavrovist.

Läinud oktoobrisse kavandatud riigipöördele eelnesid Venemaa hoiatused, et ümmarguselt 600 000 elanikuga Montenegro peaks hülgama mõtte NATOga liitumisest. Sunday Telegraphi andmeil rahastas Kreml läinudaastastel valimistel heldelt venemeelset opositsiooni. Nagu riigipöördekatse uurija Milivoje Katnic selgitas ajalehele, pidid terroristid sulanduma opositsiooni esindajate korraldatud protestimeeleavaldusse pealinnas Podgoricas, tungima politseinikeks rõivastatult parlamendihoonesse ja avama rahvahulga pihta tule. Meeleavaldajatele ­pidi jääma mulje, et tulistatakse valitsuse käsul. "See oleks viinud ettearvamatute tagajärgedeni," kinnitas uurija Sunday Tele­graphile.

"See olnuks kallaletung mitte ainult demokraatlikele vabadustele Montenegros, vaid ka tollasele peaministrile," ütles ta.