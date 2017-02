Iraagi armee alustas eile Briti ja USA liitlaste toel ISISe terroristide kontrolli all oleva Mosuli lääneosa vabastamist. Koidikul veeresid sajad soomusmasinad kopterite katte all kõrbest esimeste majade poole. "Lahingud tulevad rasked ja ohvriterohked," ütles Iraagi jõudude komandör Abdulwahab al-Saadi, kuid nentis, et juba rünnaku esimestel tundidel vabastati kaks äärelinnaküla Mosuli lennuvälja lähedal.

Linnas arvatakse olevat 800 000 tsiviilelanikku. ÜRO andmeil on linnast mullu oktoobris alanud lahingute ajal põgenenud, küll peamiselt praeguseks vabastatud Mosuli idaosas 200 000 inimest. Pikalt ümber piiratud tihedalt asustatud Lääne-Mosulist on lahkujate arvu mõõdetud pigem tuhandetes.

Abdulwahab Al-Saadi soovitas kõigil linna jäänud inimestel püsida kodus, sest islamiriigi võitlejad tapavad halastamatult kõik, kes püüavad põgeneda, tsiteerib Yleisradio internetilehekülg AFP uudist. Rahvusvahelise organisatsiooni Päästke Lapsed andmeil on Lääne-Mosulis lõksu jäänud 350 000 last. "Suurtükituli ja raketid külvavad surma ja hävitust määral, mida me seni pole näinud," ütles organisatsiooni esindaja Iraagis Maurizio Crivallero, osutades Mosuli vanalinna kitsastel ja käänulistel tänavatel peituvale ohule. Seetõttu tuleb pealetungijatel tegutseda tiheda tulemüüri varjus, mis on tsiviilelanikkonnale ohtlik.

Mosulis on toidu- ja veevarud otsakorral, karjuv puudus on ravimitest. Mosulis kuulutas Abu Bakr al-Baghdadi 2014. aastal välja ISISe kalifaadi Iraagi ja Süüria aladel. Viimastel päevadel on lääne ajakirjanduses vaieldud selle üle, kas ta sai surma liitlasvägede lennurünnakus kohaliku haigla territooriumile, kus üht maja olevat kasutatud Isise peastaabiks. Teistel andmetel on võitlustes paaril korral haavata saanud al-Baghdadi ammu Mosulist lahkunud.

Eile vastas Isis Iraagi üksuste pealetungile enesetaputerroristide kahe löögiga Mosuli idaosas. Surma sai vähemalt viis inimest, kellest kolm olid Iraagi sõdurid.