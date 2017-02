"Jah, kui poleks Katrinit, ei oleks ma praegu siin publikuga rääkimas. Ilmselt ei oleks ma kunagi saanud riigimehekski. Päeval, kui minust sai peaminister, nutsime mõlemad," tunnistas filosoofiadoktor ja nüüdne Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar, kui esitles eelmisel nädalal Viru keskuse raamatupoes oma järjekordset raamatut – seekord mitte sõjast või ajaloolistest sündmustest, vaid armastusest.

Mart ütleb, et oma abielus on ta alati üritanud vältida igavust. Ja olulisel kohal on kindlasti olnud visadus, mis enamasti sihile viib. Vaja on olla kohal hetkel, kui sind vajatakse. Eriti veendus ta selles viie aasta eest: 18. veebruaril sai just niipalju aega mööda insuldist, mis on praegu 56aastase mehe elu vägagi seganud. Laar usub, et arstiharidusega abikaasale on tema jaluleaitamine suurepärane praktika. Ja seepärast usuvad mõlemad, et asja parimad arengud on veel ees.

Mart Laari abielu Katriniga on kestnud ligi 35 aastat. Selle eellugu oli märkimisväärne: Tartu ülikooli ühikates käinud omal ajal ringi fantoom, kelle firmatemp olnud tihtipeale võhivõõraste tudengite tuppa siseneda, võtta välja pudel viina, see lauale asetada ja sõna lausumata ühikatoast lahkuda. See temp tekitanud sosinaid, kuulujutte ja kahtlustusi – keegi ei saanud õieti aru, mis toimub.

Lilled KGB maja peenralt