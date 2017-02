Presidendist rääkides arvas Randpere, et Kaljulaid on senise kolme kuu jooksul õpetanud vaid seda, et kutsetele tuleb ebaviisakalt ära öelda.

"Mina arvan, et see on auasi, kui president vabariigi sünnipäeval sind kutsub. Mina tõepoolest lähen. Ma ei ütle ka presidendi kohta nii halvasti. Ühtpidi võib öelda, et kolm kuud on ka vähe, et midagi teha. Teistpidi on Eesti president rohkem selline majakas, teenäitaja ja valguse näitaja, kui see, kes peab ise midagi tegema," sõnas Vakra.

Randpere ütles seepeale, et tema arust pole Eestil üldse presidenti vaja.

