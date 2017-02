Eestis pole talverehvid raskeveokitele ja bussidele kohustuslikud – miks ei kehti talverehvide nõue kõigile liiklejatele ühtviisi?

Veokite talverehvid on liiga kallid

Rasmus Ruuda, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja: Eesti liiklusregistris on ca 560 000 talverehvikohustusega sõiduautot, samas on meil ca 4000 bussi, 27 000 veoautot, 54 000 kaubikut, mis osutavad avalikke või äriteenuseid. Nendele sõidukitele talverehvide nõude kehtestamine tähendaks suurusjärgus poole miljoni uue rehvi soetamist, mille omakorda tarbijad peaks kinni maksma. Täpset summat on keeruline hinnata, aga suurusjärk jääb 100 miljoni euro juurde. Peale selle iga-aastased rehvivahetuse, hoiustamise, ladustamise jms kulud.