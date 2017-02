Kuigi kohalikud on looga küll enamasti kursis, ei oska nad täpsemalt midagi öelda. Ka seda ei teata, et viimasel ajal oleks kaduma läinud suur hulk kasse.

Postituse autor kirjeldab, et ümbruskonnas elanud seitsmest kassist on ära kadunud viis. Tema lemmikloom on ainus, kes on hiljem üles leitud, kuid surnult ja räsitult.

Sotsiaalmeedias levib kulutulena laupäeval tehtud postitus, milles palutakse Raasiku valla elanikel olla oma lemmikute osas valvsad. Väidetavalt on üks kass üles poodud, sisikond välja lõigatud ja saba otsast tõmmatud. Üks kohalikest arvab, et kass jäi auto alla ja sulas nüüd lume alt välja.

Raasikul elav Valentina arvab, et teab kassi saatust liigagi hästi. 31. jaanuari õhtul sõitis ta mööda Jägala maanteed, kuid ühel hetkel pärast teel olevat kurvi märkas ta, et teele tormab loom.

“Kaubik sõitis üle ja rebis tükkideks,” ütleb Valentina nukral toonil ja kirjeldab, et kaubik sõitis edasi, tema aga peatus, et vaadata, mis juhtus. Teelt leitud kass oli lootusetus seisus. “Olin iseendast täiesti väljas. Ta kähises ja vaatas otsa – mõned sekundid, Ja hingamine lakkas.”

Valentina tõstis kassilaiba tee äärde: “Ma lappasin ta enam-vähem kokku, keerasin rulli, et oleks inimlikum vaadata,” kirjeldab ta. Valentina teavitas juhtunust kohalikke.

Järgmisel päeval sõitis ta samast kohast mööda, kuid kassi enam ei näinud. Valentina arvab, et vahepeal kattis looma lumi,mistõttu leiti tema keha alles nüüd.

Ta lisab, et sotsiaalmeedia kihama pannud inimesega on ta olnud ühenduses ka ise, kuid ütleb, et viimane ei suuda uskuda, et loom sai hukka hoopis auto all. Teel, kus Valentina kassi leidis, sõidetakse tema sõnul lubatust pidevalt kiiremini ja nõnda on ta saanud seal hukkunud kasse tee äärde tõsta juba mitmel korral.