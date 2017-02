Brittide otsus lahkuda EL-ist, Euroopa pikaajalise liitlase USA ebaselge välispoliitika ning tulevased valimised Prantsusmaal , Hollandis ja ka Saksamaal , kus koguvad populaarsust immigratsioonivastased parteid, on tekitanud arvamusi, et liit pole jätkusuutlik ja võib sootuks laguneda.

Kuigi Euroopa Liidus on käes ärevad ajad, ei tähenda see siiski liidu lagunemist. Küll aga on suure tõenäosusega ootamas ees muutused senises asjaajamises ja ka Venemaa-suunalises poliitikas.

Euroopa Komisjoni asepresident ja endine Soome peaminister Jyrki Katainen usub, et järgmise 3–5 aasta jooksul saab Euroopa ühtsemaks, kui praeguste reformidega ühele poole saadakse. Selle all mõtleb Katainen näiteks Euroopa ühtset digitaalturgu, energialiitu, paremat koostööd kaitsevaldkonnas ning ühtsete lahenduste leidmist migratsiooniküsimustes.

"Meie väljakutse, mis on ka liikmesriikide väljakutse, on rääkida Euroopa tulevikust ning seada eesmärke, mida tahetakse korda saata. Inimesed peavad teadma, mida poliitilised liidrid on valmis tegema, et enda seatud eesmärke täita," ütles Katainen.

Väliseesti päritolu Riina Kionka, kes töötab Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski välispoliitika nõunikuna, on samuti päri mõttega, et Euroopa Liit saab viie aastaga senisest tugevamaks. "Liidu lagunemist ma küll ei ennustaks. Euroopa Liit on aastakümnete jooksul läbinud igasuguseid kriise ja ajalooliselt on läbi kriiside tugevamaks saadud. Pigem on tegu muudatuste protsessiga, mis on [oma olemustelt] lõpmatu," märkis Kionka.

Suure tõenäosusega on muutusi oodata Venemaa-suunalises poliitikas. Praegu on Kionka sõnul raske öelda, mis saab Venemaa sanktsioonidest. Lisaks Washingtoni ebaselgele välispoliitika käitumisele, sh Venemaa suunal, tuleb ära oodata kevadel toimuvad Prantsusmaa presidendivalimised.

Oht, et sanktsioonid kaovad, on olemas. "Ma ei ennustaks mingeid muudatusi 4–5 kuu jooksul. Vaatame pärast seda, kui on selge, kes tuleb võimule Pariisis," tõdes Kionka.