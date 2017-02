Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" tõdes saatejuht Anvar Samost, et riigiasutuste kolimise plaanis on sõgedaid mõtteid, kuid nö küüditamine töökohtade järel on Eestis suunaga mujalt Tallinnasse toimunud viimased 20 aastat.

"Kui nüüd vaadata seda väga uljast Eesti kaarti, kuhu on laialijagatud erinevaid riigiasutusi ja isegi riigiettevõtteid, siis mulle tundub, et konflikt valitsuse ja nende inimeste vahel, kes on ametnikud või mõne ettevõtte töötajad, kes kuidagi ei taha saada küüditatud Kuressaarde või Narva, aina kasvab," nentis saatejuht Hannes Rumm, vahendab ERR Uudised.

Samosti sõnul saab nädala kestnud arutelust teha hämmastava tähelepaneku - millise halvakspanu ja kriitikaga suhtuvad Tallinnas elavatest riigiametnikest valdav osa sellesse, milline on elu väljaspool Tallinna ringteed.

"Kui vaadata kolimise nimekirja, kus Eesti Loto taheti kolida Kuressaarde ja geniaalne lüke, kus haridusministeerium kolitakse Tartust Tallinnasse tagasi, siis mul on tunne, et kuskil on olnud üks või mitu kavalat inimest, kes "Jah, härra peaminister" vaimus on mõelnud, mida annaks teha, et kui see kava välja lekib, siis see näiks avalikkusele võimalikult sõge. Ja selleks tulebki sinna panna sisse - Eesti Loto Kuressaarde ja haridusministeeriumi kolimine Tallinnasse ja seda samas, kui haridusministeeriumi sihtasutused kolivad Tallinnast Tartusse," märkis Samost.