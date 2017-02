Noormees tuleb tööle väga halvas meeleolus.

Sõber tunneb huvi: "On sul ebameeldivusi? Kas isiklikul pinnal?"

"Just sellel... Astusin eile õhtul oma tütarlapse juurde sisse. Ukse avas tema ema ja kohe tormas ta mulle kallale ning küsis, millised on minu kavatsused tema tütre suhtes."

"Noh, ja mis siis sellest?"

"Siis tuli välja minu tütarlaps ja selgitas emale, et see ajas minu segi kellegi teise noormehega."