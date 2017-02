Argentiinas Andides sõitis liinibuss mägiteelt välja, avariis hukkus vähemalt 19 inimest.

BBC vahendab, et õnnetus juhtus Tšiili piiri lähistel. Vigastatuid on praegustel andmetel umbes 40.

Üks ellujäänu sõnas, et buss sõitis liiga kiiresti. Reisijad üritasid küll bussijuhti manitseda, ent too kiirust maha ei võtnud. Hukkunute isikud on alles identifitseerimisel.

Bussijuht tõsiselt viga ei saanud ning viidi jaoskonda ülekuulamisele.