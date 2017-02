"Noore inimesena on täiesti õigus olla sinisilmne. Kui aga usud samu asju ja juttu ka 20 aastat hiljem, siis võib see olla küünilisus," võtab Evelyn Sepp kokku oma poliitkarjääri Keskerakonnas, mis päädis sellega, et ta lõi ukse seljataga kinni ning tagasi enam ei vaadanud.

Sepp meenutas toonaseid aegu tänahommikuses ETV saates "Hommik Anuga". Saatejuht Anu Välba küsimuse peale, kas viinamarjad on hapud, kostis Sepp: "Mulle küll ei tundu, et on hapud. Olen huvitavas positsioonis. Minu sõna maksab ja kompetents on hinnatud."

Sepp tunnistas, et vaatab vahel endaealisi poliitikuid ega mõista, mis nendega juhtunud on, et nii küünilised ollakse. Ta ise astus parteisse 24-aastaselt. "Noore inimesena on täiesti õigus olla sinisilmne. Kui aga usud samu asju ja juttu ka 20 aastat hiljem, siis võib see olla küünilisus." Sepp nentis, et unistas toona võrdsemast, targemast ja sõbralikumast Eestist.