Kuigi mõned päevad tagasi ei pidanud riigikogu esimees Eiki Nestor paslikuks, et presidendi puhkus ära kaotatakse, siis nüüd leiab ta teisiti.

Nestor ütles ERRile, et juriidiliselt oleks tõepoolest kõige lihtsam presidendi puhkus ära kaotada. "Kuna kaasajal on väga raske presidendil öelda millal ta siis või kuidas tal tekib õigus oma ülesandeid mitte täita, et tegelikult on tal võimalus neid täita igal ajal 24 tundi ööpäevas, et siis teha nii nagu riigikogu liikmetel on, et meil ju teatavasti puhkust ei ole. Juriidiliselt kõige lihtsam , et öeldaksegi ära et ei olegi puhkust ja kogu lugu."

Mõne päeva eest sõnas Nestor Eesti Päevalehele, et tema meelest oleks kõige lihtsam nii, et presidendi puhkuse ajal on riigikogu esimees samal ajal ka president," pakkus ta. "See ei vabastaks parlamendi esimeest kohustusest osaleda riigikogu töös, aga ta peaks täitma ka presidendi kohustusi," ütles Nestor ja tõdes, et sellise lahenduse jaoks on mõistagi vaja ka seadust muuta.

Õhtuleht on kajastanud, et sel nädalal saatis presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo riigikogu esimees Eiki Nestorile kirja, kus ütles, et keerukas puhkuse menetlemise kord põhjustab lisakoormust nii riigi haldusaparaadile kui ka riigikogule.