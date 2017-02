Praeguse kümnendi üks populaarsemaid komöödiasarju "Suure paugu teooria" on eetris juba kümnendat hooaega ning saab ilmselt veel kaks hooaega otsa.

The Hollywood Reporter kirjutab, et uute lepingute allkirjastamisele ollakse väga lähedal. Ühtlasi hakkavad sarja viis staari - Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg ja Kunal Nayaar - edaspidi teenima miljon dollarit episoodi pealt. Tegelikult on kolme esimesena mainitu palk praegugi sama, ent Helberg ja Naydaar teenisid siiani märksa vähem. Muide, miljon dollarit on sama summa, mille teenisid omal ajal episoodi pealt "Sõprade" kuus tähte.

Sari jookseb telekanali CBS ekraanil. Ühe episoodi tootmine maksab umbkaudselt 10 miljonit dollarit. Tundub hiiglaslik summa, kuid sarja vaatajate hulk on pehmelt öeldes suur ja seda näidatakse eri riikides üle maailma. Teiste hulgas ka Eestis.