Kaitseminister Margus Tsahkna kohtus Müncheni julgeolekukonverentsi raames NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Curtis Scaparrotti, USA Euroopa maaväe ülema kindralleitnant Ben Hodges’i ja USA Euroopa mereväe ülema admiral Michelle Howardiga.



Kaitseminister Margus Tsahkna ja NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Curtis Scaparrotti rääkisid NATO lahingugrupi Eestisse saabumisega seonduvatest detailidest. Tsahkna kinnitas, et lahingugruppide siirmine läheb plaanipäraselt. "Eesti peab Varssavi kokkulepete elluviimist, sealhulgas liitlaste kohalolu Balti riikides väga oluliseks," ütles Tsahkna.



Tsahkna ja Scaparotti arutasid lähemalt ka sügisel toimuva Venemaa suurõppuse Zapad teemadel. "Jälgime Zapadiga seonduvalt väga tähelepanelikult, sest muuhulgas toimub suurõppus Eestile väga olulisel ajal, kui käimas on Eesti Euroopa Liidu eesistumine."



USA ja NATO mereväe kohalolekut Läänemerel arutas kaitseminister täpsemalt USA mereväe ülema admiral Michelle Howardiga. Mõlemad osapooled tõdesid, et maaväe kohaoleku kõrval on vaja veelgi enam tähelepanu pöörata ka mere- ja õhujulgeolekule. Admiral Howard kinnitas, et USA ja NATO jälgivad väga tähelepanelikult Lääne-, Põhja- ja Vahemerel toimuvat.



USA Euroopa maaväe ülema Ben Hodges’iga kohtumisel tutvustas kaitseminister mõne päeva eest Balti riikide poolt sõlmitud ühiskommunikeed liitlasvägede kiiremaks ja lihtsamaks liigutamiseks Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.