Koit Toome ja Laura, kes on "Eesti laulu" finaalis looga "Verona", nendivad, et ei tulnud võistlusele külma kõhuga – kuigi nende loo autor on hitimeister Sven Lõhmus, siis edasipääsus kindel ei saanud olla.

"Kui tuntud keegi on ja kui kaua keegi tegutsenud on, ei maksa siin võistlusel midagi. Panime panuse sellele loole ja lootsime, et see räägib iseenda eest,“ sõnab Koit.

Õhtulehe videos meenutavad Koit ja Laura oma varasemat esinemist Eurovisionil (Laura 2005. aastal ja Koit 1998. aastal) ning toovad välja nii mõnedki koomilise hetke – näiteks, miks Koit Toomet hakati Eurovisionil Garyks kutsuma.

Samuti kinnitab Koit, et teab, kust saab Kiievis linna parimaid pelmeene – ehk siis Eurovisionil kõht tühjaks ei jääks!