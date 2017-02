"Väga palju paremini ei saagi minna kui eelmine kord,“ nendib Daniel. „Ma arvan, et me ei eelda midagi. Me oleme lihtsalt nii õnnelikud, nii tänulikud, et inimesed usaldavad meie laulu finaali. Me anname endast parima ja usume oma laulu, et sellel on täiega potentsiaali esindada Eestit hästi ka Eurovisisonil.“