"Isegi kui paljud eestikeelsed laulud ei taha tõlkuda eesti keelde, siis sellele tegime koos Ewert Sundjaga tõlke ja see tuli justkui luuletus," sõnab Rasmus.

Oma "Eesti laulu" võistlusloo "This Love" trumbiks peab ta ausust, siirust ja otsekohesust.

Veidi üle nelja aasta tagasi superstaarisaate võitnud Rasmus Rändvee oli küll mõnda aega avalikkuse tähelepanu alt väljas, kuid on nüüd tagasi pildis. Muusik lubab, et tema tagasitulek pole lühike sprint, vaid alles maratoni algus.

Meenutades oma esimest osalemist "Eesti laulul" 2013. aastal, nendib Rasmus, et kogu asi oli palju nooruslikum ja toorem. "Sel ajal olime noored, tulime kaks kätt taskus ja ütlesime, et meil on selline laul ja davai, teeme ära," muigab ta.