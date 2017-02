Tänavuse "Eesti laulu" üks favoriitidest Kerli on juba korra peaaegu Eurovisionile pääsenud – 2004. aastal jäi ta looga "Beautiful Inside" eelvoorus teisele kohale.

Meenutades kõnealust aega, muutub Kerli kergelt nostalgiliseks ning tunnistab, et viskaski äsja selle nalja.

"Ma olen nüüd ju 13 aastat vanem ja kogenum artist. Seal ma olin uus ja noor artist. Ma nagu ei mäletagi.. sai mingi laul kirjutatud, ühel hetkel sai "Eesti laulule" (toonane Eurolaul – L.M.) tuldud. Seljas oli kaltsupoest ostetud kostüüm, peas vanaema kootud müts. Laulsin ära oma laulu ja nagu ei mõelnudki muud,“ jutustab Kerli.

Kas toonane teine koht Eurolaulul on lati selleks korraks kõrgele tõstnud? "Elu pole võistlus. Kõik on lahe. Vahet pole. Võidab see, mille kohta Eesti rahvas tunneb, et tahaks Eurovisionile saata," nendib Kerli.

Vaata täpsemalt videost!