Microsofti asutaja Bill Gates ütleb, et me ei peaks tundma end muretult - pandeemia võib ootamatult ja kiiresti tappa miljoneid inimesi.

Gates sõnas Müncheni julgeolekukonverentsil, et piisab vaid ühest surmavast patogeenist (tõvestav mikroob - toim), et ühe aastaga vähemalt 30 miljoni inimese surm põhjustada. Ta oletas ka, et pigem leivib haigus arengumaades, kus ei suudeta taolist olukorda ohjeldada.

Gates tõi võrdlusena välja Hispaania gripi. See oli hävitavaim gripipuhang inimkonna ajaloos, põhjustades üle maailma 500 miljoni inimese nakatumise ja 50–100 miljoni surma (3–5 protsenti maailma tolleaegsest rahvastikust).

Gates nentis, et ühtegi suuremat pandeemiat pole ammu olnud, aga see ei tohi meid viia mugavutsooni, kus oletame, et midagi ei juhtugi.