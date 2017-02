Tuntud Soome lavastaja Aki Kaurismäki film "The Other Side of Hope" leidis tunnustust ka mainekal Berliini filmifestivalil, kus Kaurismäkit tunnustati parima lavastaja hõbekaruga.

Film räägib Süüria pagulasest, kes kolib Soome, lootes seal asüüli saada. Paraku näidatakse talle punast tuld ehk ta peaks riigist lahkuma. Ent mees põgeneb ja hakkab elama Helsingi tänavatel. Üks kohalik pakub talle peagi ulualust.

Film on juba praegu saanud palju positiivset tagasisidet ja ilmselt aasta pärast on sel head võimalused ka võõrkeelse filmi Oscari konkurentsis. Kaurismäki on kokku lavastanud 18 filmi, neist esimese juba 33 aasta eest. Üks tema tuntumaid linateoseid on "Mees ilma minevikuta" (2002).