Ilmavaatleja Elmar Kuus ehk Kuuse-taat ütleb, et korralikku sooja kevadet on oodata aprilli keskpaigast.

Kuni selle ajani kõiguvad temperatuurid tema sõnutsi mõne plusskraadi ja mõne miinuskraadi vahel, vahendab TV3 uudistesaade. Praegune veebruar on üpris soe ning sademeid on napilt. Kuuse-taat sõnas, et midagi erakordset siiski pole. Ta ise on näinud sedagi, et veebruari keskel on 15 kraadi sooja - see oli aastal 1962.

Kuuse-taat ütleb juba praegu, et suvi peaks tulema meil soe ja jooksvalt on temperatuur 25-30 kraadi kandis.