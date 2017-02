Merili Luuk

Kuigi see lugu meeldib mulle tänastest europoppidest vast kõige enam, on natuke naljakas, et Laura laulab ju sõna otseses mõttes pohmakast - ärkad hommikul, pudel kaisus, aga kõik on teisiti. Ja noh, oleme kadunud ja eksinud. Teame kõik neid hommikusi mälumänge.