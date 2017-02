Kui Eestis on tuleval esmaspäeval temperatuur päevasel ajal nulli kandis, siis Suurbritannias räägitakse hoopis teistest suurusjärkudest.

Terminaatori kuulsaimas laulus on juttu, et juulikuus võib lund sadada, kuid mõni briti artist võiks teha loo sellest, et veebruaris võib rannariided välja otsida. Olgu, see oli kerge liialdus, aga mitte väga. The Mirror kirjutab, et esmaspäeval kerkib temperatuur kuni 18 kraadini. Viimati oli Suurbritannias 20. veebruaril soojem 160 aastat tagasi.

Väljaandes selgitatakse, et soojad õhumassid tulevad kariibide poolt ja Suurbritannias on esmaspäeval isegi soojem kui praegu Egiptuses ning vahemeremaades.

Ennustatakse, et inimesed tormavadki otsesõnu randa ning jäätisemüüjad võivad käsi hõõruda, kuna müüginumbrid tõusevad lakke.