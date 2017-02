Vähemalt üks inimene hukkus ja 20 sai viga, kui rong Belgias Brüsseli lähistel rööbastelt maha sõitis.

BBC kirjutab, et õnnetus juhtus veidi pärast südapäeva, kui rong lahkus Leuveni jaamast suunaga Brüsselisse. Sündmuskohal tehtud piltidelt on näha, et üks vagunitest paiskus külili.

Pragusel hetkel on rongiliiklus Leuveni ja Brüsseli vahel peatatud. Paraku pole taoline õnnetus Belgias esmakordne.

Mullu juunis hukkus kolm inimest rongiõnnetuses Liege'i lähistel. 2010. aasta veebruaris aga sai 18 inimest surma Brüsselis, kui kaks rongi kokku põrkasid.