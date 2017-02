Kirjanik Aidi Vallik ütleb, et näeb meie presidendis lihtsalt sümpaatset intelligentset daami, kes justkui ei mõistaks, misjaoks, kus ja mis rollis ta on.

Vallik kritiseeris Lääne Elus Kaljulaidi otsust loobuda kiriklust ametisseõnnistamisest: "Minule tundus kummaline, et president, kes vaid mõni nädal varem oli sõnastanud oma eesmärgi rahva ühendamise kohta, otsustas hoopistükkis midagi sellist, mis ei ühendanud ega lähendanud kedagi ega midagi, vaid hoopis vastupidi: solvas sügavalt ühtesid ja vaimustas teisi, lisades sellega tublid pintslitõmbed meie niigi juurdunud ärapanemise peisaažile."

Ta ei mõista ka, miks Kaljulaid Konstantin Pätsi monumendi rajamist ei toeta: "Konkreetsel juhul tekkiv üldistus on see, et kui me nüüdne president keeldub avamast meie omariikluse ühe looja, Päästekomitee kolmiku liikme ja meie ajaloo kõige esimese presidendi monumenti, siis peab ta järelikult meie omariikluse saavutamist ja olemasolu tühiseks ning iseenesestmõistetavaks"

Vallik ütleb, et presidentuur seisneb otsata hulgal sümboolse tähendusega aktides, ent nüüd on meil president, kes on asunud ise seda sümbolit lammutama. "Ma vaatan praegu meie presidenti, ja ma ei näe presidenti."