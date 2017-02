Armastust on võimalik leida ka tööpostilt ehk nagu Mariah Carey näide tõestab - ka otse lavalt.

Nimelt on Carey uus kallim tema taustatantsija Bryan Tanaka. Carey postitas Instagrami pildi, kus tema ja Tanaka valentipäeval vannis lõõgastuvad ning vahuveini rüüpavad.

Carey kinnitas kolmapäeval AP'le antud intervjuus, et nad on tõesti paar. Aga kinnitusega asi piirduski. "Ma tõesti ei räägi oma eraelust," märkis ta ning lisas, et kunagi oli ta selles osas väga avameelne, aga enam mitte.

Mis siin ka imestada - kui ta mullu miljardärist James Packerist lahku läks andis see kõmumeedias rohkelt kõneainet. Samas on igal valusal õppetunnil ka omad plussid, kuna Carey sai sellest inspiratsiooni ning tema viimatine hitt "I Don't" räägib just purunenud suhtest.