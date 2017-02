Ida-Virumaa esindajad saatsid valitsusele pöördumise, kus rõhutavad, et sisekaitseakadeemia peaks Narva kolima, kuna seda on juba ammu lubatud.

"Valitsus on koalitsioonilepingus konkreetselt lubanud kolida sisekaitseakadeemia Narva. Seda küsimust on järjepanu arutanud neli valitsust, kuid kunagi varem pole see olnud kirjas nii selge sõnaga nagu praeguses koalitsioonilepingus," seisab kirjas.

"Siiani on koalitsioonivalitsuste arutelud õppekompleksi kolimise üle lõppenud alati valitsuse nägu päästva otsusega rajada õppekompleksi asemel praktikabaas. Seda lubati ka 2013. aastal, kuid nüüd ei soovi toonased otsustajad sellest enam rääkida. Sest lubadust ei täidetud."