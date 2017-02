“Ära peida oma nõrkusi, keegi ei jaksa olla kogu aja tugev, tark ja ilus,” annab 27 aasta tagune Miss Estonia Cathy Tullkvist praegustele missikstahtjatele nõu.



Täna hommikul kogunesid Miss Reval missikandidaadid Hilton hotelli lühiseminarile, kus endised Eesti iluduskuningannad Cathy Tullkvist (Korju) ja Madli Vilsar ning modell Marleen Roosna jagasid neidudele nippe, kuidas oma trumpe iludusvõistlusel kõige edukamalt välja mängida.

“Less is more (vähem on rohkem),” ütles Cathy, lisades, et missivalimistel hinnatakse ilu ja isiksuse ehedust, mitte seda, kui uhkelt kellelgi on õnnestunud ennast üles lüüa. “Võltsripsmed ja -küüned tapavad teie isikupära,” hoiatas ta.



Miss Estonia 2013, Madli Vilsar lisas, et ka ilu vajab nii-öelda arendust – lihtsalt ilusolemisest ei pruugi võiduks piisata, endaga tuleb kõvasti tööd teha. “Tulebki pidevalt peegli ees harjutada,” märkis ta. “Tuleb selgeks saada oma tugevad küljed ja nõrkused, ning rõhutada esimesi. Ilu on harjutamine-harjutamine-harjutamine,” kinnitas ta.

“Ka sprinterid ei ole sündinud nii kiiresti jooksma, nad on hea tulemuse nimel iga päev tööd teinud.” Niisamuti võib Madli sõnul tüdruk, kes alguses ei tundu nii ilus kui mõnigi teine, lõpuks missikrooniga koju minna. “Üritage olla kogu aeg kõige parem versioon iseendast,” andis ta nõu.



Samuti õpetasid endised missid, kuidas meediaga suhelda, mida öelda ja mida ütlemata jätta.