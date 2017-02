President Toomas Hendrik Ilvese krediitkaardiandmed näitavad, et vähemalt kahel korral on raha kulutatud ka Saksamaal ja Lätis ajal, kui presidendi visiiti sinna välja polnud kuulutatud.

Esimene kummaline kulutus toimus 15. aprillil 2013, kui Baieris asuvas Elmau lossis kulutati kokku 2230 eurot. Kummaline on see seetõttu, et 15. aprillil 2013 lõpetas Ilves oma kodulehe andmetel hoopis töövisiiti Pariisis.

Teine samasugune sündmus oli üks 1496 eurone arve Riias asuvast restoranist Kalku Varti, mille kuupäevaks on 17. juuni 2016. Jällegi ei ole Ilvese visiitide nimekirjas sel ajal viibimist Riias.

