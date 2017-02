Punane telefon, millele on graveeritud Parteiadleri embleem ja Adolf Hitleri nimi, leiti 1945 . aastal füüreri punkrist Berliinis.

Ranulf otsustas aga telefoni müüki panna, kuna kindlustuskulud olevat muutunud liiga suureks. Mees loodab, et väärtusliku natsifoni ostab mõni muuseum, et see ka tulevastele põlvedele mälestuseks jääks.

Oksjoni alghind on 100 000 dollarit ehk umbes 94 000 eurot. Müüki korraldab Alexander Historical Auctions, mis loodab telefonile uue omaniku leida 300 000 dollariga.