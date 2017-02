Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence kinnitas täna, et Trumpi administratsioon toetab kindlalt NATOt ning seisab Euroopa eest hoolimata keerulistest suhetest Venemaaga.

Reedest pühapäevani peetaval Müncheni julgeolekukonverentsil kohtuvad Euroopa Liidu ja teiste riikide liidrid, et arutada rahvusvahelise julgeoleku üle. Seekordse Müncheni julgeolekukonverentsi fookuseson Atlandi-ülesed suhted pärast Donald Trumpi valimist USA presidendiks.

Konverentsil esindab Ühendriike riigi asepresident, kelle sõnul on USA toetus NATO vastu vankumatu. "Ameerika Ühendriigid seisavad Euroopa kõrval nüüd ja alati," vahendab BBC Mike Pence'i sõnu.

Samas ütles ta, et Euroopa riigid ei suuda maksta oma õiglast osa ühiste kaitsekulutuste jaoks. "Paljudel ei tundu olevat selget ja usutavat kavatsust," on Pence veendunud.

"President palus mul edastada täna siin sõnumi, kinnituse, et Ameerika Ühendriigid toetavad tugevalt NATO-t ja et me täidame vääramatult oma kohustusi selles transatlantilises alliansis," ütles Pence lisades, et USA pühendumuses pole põhjust kahelda.