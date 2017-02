Nädalavahetusel võib laupäevaks plaanida ajaveetmist vabas looduses, sest ilm on taas sajuta, õhutemperatuur plusskraadides ning paistab päikestki. Aga kogu nädalavahetuseks see kestma ei jää – ilmateenistuse teatel tõstab pühapäeva ööl väikest tormi ning hakkab sadama lörtsi ja vihma.

Ööl vastu laupäeva pilvisus hõreneb. Paiguti on udu ning Ida-Eestis sajab kohati lörtsi ja vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb hommikuks kohati kuni nelja miinuskraadini, mõnel pool jääb õhutemperatuur kraad üle nulli.

Laupäeva päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10 meetrit sekundis, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 2-5 kraadi.

Öö vastu pühapäeva on taevas taas pilves ning sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis koguni lund. Edelatuul hakkab tugevnema, puhudes 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17 ning puhanguti 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+2°C, aga hommikuks see tõuseb.

Pühapäeva päev on lörtsine või vihmane ning tuuline. Saartel ja rannikul on edelatuule kiirus puhanguti 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on plusskraadides – on 1-5 kraadi sooja. Sajuhood nõrgenevad pärastlõunal ning õhtul jääb ka läänekaarde pööranud tuul veidi nõrgemaks.