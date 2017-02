Alates maikuust etendatakse Palmse mõisas näitemängu "Kaera Jaan ja kadunud lambad", mille lavastajaks on Ivo Eensalu.

Näitemäng räägib Palmse mõisahärrast ja tema kaunist tütrest Kyttist, keda mängib Nele Liis Vaiksoo. Tarvo Kralli kehastatud mõisahärrat kohutab tõsiasi, et lambad hakkavad kaduma. Õnneks on lahendus olemas mõisamaile ilmunud Kaera Jaanil, näitlejaks Maarius Pärn, kes oma pillimänguga lambad tagasi toob.



“Lugu ise on väga õpetlik ja armas ning väikeste sugemetega Palmse minevikust,” ütles Ivo Eensalu.

Näitemängu autor on Ene-Maris Tali, lavastaja Ivo Eensalu ja kunstnik Tiina Alver.

Etendused toimuvad Palmse mõisas 18., 22., 23., 24., 25., 30. ja 31. mail ning 1., 4. ja 5. juunil.