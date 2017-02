Eluajaks vangi mõistetud kurikuulus sarimõrvar Juri Ustimenko pöördus riigikohtu poole kaebusega, uurides, mis seisus on temaga seotud menetlus halduskohtus, mis puudutab karistuse kandmise jätkamiseks üleviimist Venemaale.

Eestis ja Lätis 2002. aastal viis inimest tapnud Juri Ustimenko kohta rääkis endine kriminaalpolitseinik Aleksandr Žegulov viis aastat tagasi "Pealtnägijale", et Venemaa vanglasse saatmist Ustimenko kartis, vahendas Delfi.

Nüüd riigikohtule esitatud kaebuses taotles Ustimenko vastust, mis seisus on temaga seotud menetlus halduskohtus. Riigikohus sellele vastata ei saa, sest seda infot jagab halduskohus, selgitas riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik Õhtulehele.

Riigikohtu määruses on kirjas, et Ustimenko kaebus puudutas justiitsministeeriumi seoses karistuse kandmise jätkamise üleviimise menetlust. Nimelt on Ustimenko kaevanud halduskohtusse justiitsministeeriumi otsuse, millega on keeldutud esitamast Venemaale Ustimenko taotlust tema üleviimiseks karistuse kandmise jätkamiseks.