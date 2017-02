Jurist ja endine siseminister Ain Seppik ei poolda munitsipaalpolitseinike õiguste laiendamist jõu ning käeraudade kasutamise näol, kuid tema hinnangul tahetakse seda teha seetõttu, et politsei ei suuda enam täita kõiki talle pandud ülesandeid.

"Ma absoluutselt ei poolda seda [munitsipaalpolitseinike õiguste laiendamist – toim]," ütles Seppik "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Politseis on tehtud rida reforme, on tõstetud küll palku, kuid sisemiste reservide arvelt. Ja mulle tundub, et need reservid on tänaseks otsa saanud ja politsei ei suuda lihtsalt täita kõiki korrakaitseseaduses ette nähtud ülesandeid, mida riik on talle pannud. Siis veeretataksegi neid vaikselt õnnetute linnapeade kaela," rääkis Seppik, kelle sõnul vajab politsei täiendavaid finantse.