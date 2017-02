"Eks ma oma suure kalaraamatu puhul natuke edu lootsin, sest olen umbes tosin aastat selle nimel tööd teinud. See, et ka luuleraamat niimoodi rahvale meeldib, oli mulle väga rõõmustav üllatus," tunnistas kala- ja naljamees Vladislav Koržets neljapäeva õhtul Apollo lugejalemmikute väljakuulutamisel, kus teda pärjati kahe väga erineva teose eest.

Rahvahääletusel, mille Apollo aasta algul internetis ja oma kauplustes korraldas, osutus 615 häälega mulluseks parimaks luuleraamatuks Vladislav Koržetsi elu esimene luulekogu "Laulud või nii" ja lemmikkäsiraamatuks 729 häälega "Koržetsi suur kalaraamat".

Et Vladislav tõttas üleeilsele auhinnajagamisele Solarise Apollosse otse Toiduakadeemia õpiköögist ja jäi hiljaks, võttis trofeed tema eest vastu tütar Britta Koržets, kes ütles, et isa luuletuste edu ei üllata teda karvavõrdki. "See võttis aastaid aega, kuni mina oma isa mõjutasin, et tema tekstid, mis ei ole kunagi koondkoguna ilmunud, kaante vahele saaksid.

Sest ma olin täiesti veendunud, et need on nii head tekstid ja peaksid kindlasti ilmuma. Minu viimane argument oli see, et kuule, paps, sa saad 65 ja sul ei ole muidu sõpradele sünnipäevakinki teha. Sellega ma ta ära rääkisin," muigas Britta.