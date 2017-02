Pliiatsseelik on üks garderoobiklassikuid, mis on enamikul naistel riidekapis olemas. Ilmselt ei tea aga paljud seda, et väga lihtsal riideesemel on tegelikult põnevam sünnilugu kui enamikul teistel rõivastel.

Pliiatsseeliku sünnilugu ulatub tegelikult juba 1908. aastasse ning on seotud lennundusega. Nimelt valisid vennad Wilbur ja Orville Wright, keda tuntakse kui lennukileiutajaid, ühe oma partneri abikaasa, proua Bergi, esimeseks naissoost lennukireisijaks.

EELKÄIJA: Proua Bergi kui esimese naislennureisija seelikust arenenud seelikudisain on praeguse pliiatsseeliku otsene esivanem. (Vida Press)

Kuna naised kandsid tollal vaid seelikuid, siis olid vennad sunnitud katastroofi vältimiseks tuule käes lendleva seeliku siduma kõiega ümber naise pahkluude.

Kuna tegemist oli ajaloolise lennuga ning pildid sellest ringlesid kõikjal maailmas, ei läinudki kaua aega, kui Pariisi disainerid hakkasid tegema naistele seelikuid, mis olid inspireeritud proua Bergi pahkluude ümber kinnitatud seelikust.