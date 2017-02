Alzheimeri tõbi tekitas armastatud Briti fantaasiakirjanikus tunde, et temast pole enam midagi alles jäänud.

2007. aasta sügisel marssis Terry Pratchett oma assistendi kabinetti ja nõudis: "Mu klaviatuurist on s-täht kadunud... Noh, mis sa sellega tegid?" Kuid s-täht oli alles. Populaarse Kettamaailma loojal hakkasid tema enese teadmata ilmnema Alzheimeri tõve sümptomid.

KIRJANIK KUULSA VILTKAABUGA: «Arvasin, et praeguseks olen palju hullemas seisus. Sama arvas ka mu spetsialist,» ütles Terry Pratchett 2012. aastal, lisades, et tema sümptomid on vaid füüsilised. Kuid juulis 2014 loobus kirjanik Kettamaailma konverentsist, tunnistades: «Takistus hakkab mulle viimaks kannule jõudma koos teiste vanadusest tulenevate hädadega.» (Vida Press)

Sir Terry Pratchett suri 12. märtsil 2015 vaid 66aastasena. BBC2 värske dokumentaaldraama "Back in Black", mille lavastatud osades mängib peaosa Paul Kaye, kirjeldab kirjaniku märkmete ja tema kaasteeliste mälestuste põhjal Terry vajumist Alzheimeri tõve hämusse, nagu ta seda ise nimetas. Armastatud kirjamees kasutas haiguse kirjeldamiseks ka palju südantlõhestavamaid sõnu.

"Rob, Terry Pratchett on surnud," ütles autor 2014. aasta lõpus oma kauasele assistendile Rob Wilkinsile, kes teda autobiograafia kirjapanekul aitas. Wilkinsi sõnul oli Terry prahvatanud seda täiesti ootamatult. Neil oli seljataga edukas päev. "Ütlesin: "Terry, vaata neid sõnu, mis sa kirjutanud oled. See kõik on fantastiline." Ja tema ütles: "Ei-ei. Terry Pratchett on surnud,"" vahendab The Guardian assistendi sõnu.