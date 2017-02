Kui oled kunagi käinud mehega, kellel on pühendumisega probleeme, siis on sulle ilmselt tuttav muster, kus meest huvitad sa ennekõike siis, kui olete lahus. Ta on sinuga suhtes, ta tüdib, ta lahkub, sina valutad südant, ta tuleb tagasi ja lubab ennast muuta. Ja kõik kordub nagu halvas unenäos. Suhteekspert Shannon Bradley-Collaery kirjutas Huffington Postile meestest, kellega naised ikka ja jälle ämbrisse astuvad ja kuidas naised ennast kaitsta saaksid. Need nõuanded aitavad, muide, ka muude halbade suhete puhul.

2. Usaldust ei anta niisama, see tuleb välja teenida

Kui oled siiski otsustanud kutile teise võimaluse anda, võta asju aeglaselt. Jah, seks võib pärast ära leppimist imeline olla, kuid ole ettevaatlik. Ta peab ennast tõestama, enne kui ülepeakaela uuesti suhtesse tormate.

3. Ära mingil juhul kujuta ette, et teie suhe on nagu filmis

Filmides juhtub seda sageli: mees läheb ära, mõistab oma vigu, tuleb tagasi. Suur amore. Päriselt selliseid asju ei juhtu, nii et ära unista ega võrdle enda elu väljamõeldistega, mis on mõeldud paariks tunniks meelt lahutama. Sinu aeg on väärtuslik, ära raiska seda.

4. Sõnad ei tähenda midagi

Usu seda, mida ta teeb, mitte seda, mida ta ütleb. Ta võib küll su jalge ees roomata ja lubada kokku maad ja ilma – ning seda tol hetkel isegi tõsiselt mõelda. Aga mõne aja pärast on ta jälle vanade viiside juures tagasi.

5. Ära vabanda teda välja ega süüdista ennast

See mõtlemine on meile lapsepõlvest kaasa tulnud. Lapsed arvavad, et on vastutavad kõiges, mis juhtub, olgu see hea või halb. Empaatia on vajalik iseloomuomadus, kuid see ei tohi üle kasvada vastutuse alati enda peale võtmiseks.

6. Hoolitse enda eest