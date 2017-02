Seoses vabariigi aastapäeva ja suvise laste- ja noorte laulupeo lähenemisega on viimane aeg viia ennast kurssi sellega, kuidas siis ikkagi on õige rahvariideid kanda ja mis reeglitest kindlasti peab kinni pidama.

Kui ülejäänud riietega on enamasti siiski nii, et tõmba ilma suurema mõtlemiseta selga, siis rahvariiete puhul päris nii ei ole ning võiks austada esivanemate kombeid ning traditsioone, mis on aastasadade jooksul paika pandud.

Eesti Rahva Muuseumi kuraator Reet Piiri toob välja mõne asja, mida peaksid nii täiskasvanud kui ka noored arvestama, kui on plaan rahvariideid kanda.

Kas kombineerimine on lubatud?