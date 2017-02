Kuidas lauljad laulutekste pähe õpivad? Miks sõnad vahel laval seistes ununevad ja mis saab siis, kui järgmine laulurida kuidagi meelde ei tule?

"Mina õpin laulusõnu pähe õhtul, kui kogu maailm magab ja on täielik vaikus. Mul on silmamälu, õpin trükitud või käega kirjutatud teksti," paljastab Ivo Linna, kuidas ta endale laulusõnad selgeks saab.

"Õpin lihtsalt salm salmi haaval ja kordan seda siis – õpin ühe salmi, kordan, siis teise ja jälle kordan. Ega see väga keeruline mehaanika ole. Täielikus vaikuses jäävad sõnad paremini ajusse," selgitab Ivo. Kui hommikul ärgates on mõni rida siiski meelest läinud, kordab ta need veel kord üle.

Laulja märgib, et täiesti värske tekst, mille ta on küll pähe õppinud, aga pole veel laval esitanud, kipub vahel meelest minema.