ETV "Ringvaate" saatejuht Marko Reikop palus EELK peapiiskop Urmas Viilmal otse-eetris kirikuõpetajate kohta käivaid müüte purustada, kuid õnnetul kombel lipsas saatejuhil huulilt vandesõna otse peapiiskopi ees, vahendas Menu.

"Kuulge, miks te neid kohvikannusoojendajaid peas kannate? Mis kuradi...,“ ütles Reikop ja parandas vilkalt: "Vabandust, Kurat on piiblitegelane, võib ikka kasutada."

Viilma naeris selle küsimuse peale ning selgitas: "Selliseid ametimehi, kes kannavad ajast ja arust rõivaid, on teisigi, kui vaadata kohtunikkegi, kui nad kohtusaali oma talaarides sisenevad. Kõikidel vaimulike riietel on oma tähendus ja kui rääkida kohvikannusoojendajast, mis kannab mitra nimetust, siis sümboliseerib ta nii Püha Vaimu tuld kui ka käsutahvleid," põhjendas Viilma ja lisas, et kõik sellised rõivad on oma ajalooga.