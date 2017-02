Vendeè Globe – võistlus, kus suured ja tugevad mehed nutavad juba enne stardipauku.

"Üleeile saatis ta meili. Kirjutas, et teeb, mis suudab ja püsib oma grupis. Aga ma näen neist kirjadest, kui raske tal on. Viimased päevad on ees, aga ta on tegelikult täiesti läbi."

UHKE ALGUS: Alan Roura (23) alustamas võidusõitu ümber maailma Prantsusmaa ranniku lähedal. (Christophe Breschi (La Fabrique))

Nii räägib oma sõbrast Alanist, kes võitleb viimast nädalat ookeanil mere ja iseendaga üksi ümber maailma purjetajate regatil Vendeè Globe, Jaanus Tamme (43), Eesti tuntuim soolopurjetaja.

Arvutiekraanil Jaanuse ees naeratab musta habeme- ja juuksepahmakasse kasvanud mees, kelle pilk räägib meeletult palju. Ta on 23 aastat vana, aga näeb välja nagu pensionieelikust erak või üksikult saarelt leitud merehädaline.