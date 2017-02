"Elus peab väga palju harjutama, enne kui sa heaks saad," teab Liis Lemsalu, et jalgpall, laulmine, elamine üldse nõuab kõvasti tööd.

Kuidas Eestis staarielu käib?

Ühelt poolt on see hästi lihtne, teisalt raske. Samas – kõik asjad elus on rasked. Võib-olla inimestele on jäänud natuke teistsugune visioon ja arusaam sellest elust.

Mina olen alati toonitanud, et me oleme kõik täiesti tavalised lihtsurelikud. Lihtsalt – meie hinge paneb kõlama muusika ja meelelahutus. Aga staarielu – ma ei oska sellele vastata. See on tavaline töö. Meie näeme seda kindlasti kui tavalist tööd.