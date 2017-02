Täna õhtul kella 17 ajal tehti pommiähvardus Tallinna kesklinnas aadressil Kreutzwaldi 3 hoonele. Esialgsetel andmetel tehti pommiähvardus majas asuvale Kreutzwaldi Silmakeskusele.

Sündmuskohal olnud politsei ning päästeameti demineerijad lõpetasid oma töö kella 17.35 ajal. PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik kinnitas, et pommi hoonest ei leitud. Lisaks on kindlaks tehtud inimene, kes kõne tegi, ning ta on ka varasemalt taolisi kõnesid teinud, ütles Kuik.

Artikkel on refereeritud Delfist.