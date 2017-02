Slaidide nüüdne omanik on Frieda Hulli naaber ja lähedane sõber Tony Michaelis (56). Tema sõnul on kaadrid vankumatuks tõendiks Marilyni rasedusest. “Frieda oli nende slaidide üle väga uhke ja hoidis neid oma surmapäevani salajas,” pajatas Tony DailyMail.comile. “Aga ta rääkis mulle nende taga peituva loo – et Marilyn jäi Yves Montand’ist rasedaks.”

Marilynil oli varem katkenud kolm rasedust

Emaks saamine oli Monroe suurim unistus, kuid seda rõõmu talle ei võimaldatud. Enne seda rasedust oli tal katkenud kolm rasedust. Näitlejanna kannatas endometrioosi all, mis põhjustas ägedaid valusid ning viljastumisprobleeme. Monroe ja Milleri abielu polnud õnnelik. Seega polnud ime, et näitlejanna naistelemmik Montand’i võludele vastu panna ei suutnud.

Afäär kujunes pikantselt: Monroe ja tema mees elasid toona Beverly Hills Hoteli luksbangalos. Montand ja tema näitlejannast abikaasa Simone Signoret (1921–1985) olid nende naabrid. George Cukori filmi võtted algasid 1960. aasta veebruaris. Kuid õige pea tuli nii Milleril kui ka Signoret’l ära sõita. Bangalost sai Marilyni ja Yves’i armupesa. Signoret’le polnud oma mehe kõrvalehüpe teadmata. “Kui Marilyn on mu abikaasasse armunud, tõestab see tema head maitset – sest ka mina olen Yves’isse armunud,” olid Simone’i kuulsad sõnad.

8. märtsil sai Monroe filmi “Džässis ainult tüdrukud” eest parima komöödianäitlejanna Kuldgloobuse. Ehk eostati laps just sel ööl? Juulikuistel slaididel olnuks ta sel juhul täpselt neli kuud rase. Ka Montand’i ja Monroe’ ühisfilmi lõpu poole võib teadja silm märgata, et diiva on ümaramaks muutunud.

Kas närvivapustus viis nurisünnituseni?

Maikuus sai Miller afäärist teada ning nende abielu jõudis lõppfaasi. Seis oli keeruline, sest Marilyni ootasid Arthuri stsenaariumi põhjal vändatava “Kohanematute” võtted. Augustiks ei rääkinud kaasad teineteisega enam sõnagi ning Marilyn kolis nende ühisest hotellitoast välja.

Mis sai lapsest? Draama võtete ajal viibis Marilyn kümme päeva haiglas. Tookord väideti, et võtted kõrbekuumuses olid viinud näitlejanna äärmusliku kurnatuseni. Kuid Tony Michaelis’ väitel oli Frieda veendunud, et see polnud tõde. Küllap oli Marilyn saanud närvivapustuse ja võimalik, et teda tabas nurisünnitus. Filmi lõpus pole Monroe rasedusest märkigi. “Frieda ei öelnud mulle muud, kui et Marilyn jäi lapsest ilma,” seletas Tony. “Kordagi ei täpsustatud, kas see oli nurisünnitus või abort. Mul ei tulnud ka pähe Friedat pinnida.”