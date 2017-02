Rahva lugupidamisest pimestatud meistrimees suunas kogu oma empaatiavõime õnnetutele koertele, unustades, et lugupidamist ja kaastunnet ootavad talt ka liigikaaslased - selle meeldetuletuseks pidi sekkuma kohus.

"Kõike, mis ma teen, ma teengi koertele," ütles Aivo Sihvart (44) pärast seda, kui Eesti Loomakaitse Selts pärjas 2014. tema liikumisraskustega koertele abirattaid valmistava MTÜ Jooksev Koer tegevuse kõige loomasõbralikuma teo tiitliga. Sooja südame ja kuldsete kätega Aivot näidati televisioonis ja temast kirjutati ajalehtedes.

Tubli ja kaastundliku mehena tuntust kogunud Aivol on aga ka varjupool: oma liigikaaslaste jaoks on tal südameheadusest tihtipeale vajaka jäänud. Kolmapäeval mõisteti Sihvart Paide kohtumajas süüdi kehalises väärkohtlemises, mis oli toime pandud lähisuhtes ja korduvalt. Kohus mõistis Aivole karistuseks kolm kuud vangistust, millele lisati 2014. aasta suvel Harju maakohtu otsusega mõistetud vanglakaristus kaks aastat ja kuus kuud, mis on tal kandmata. Lõpliku karistusena tuleb mehel seega vangis veeta kaks aastat ja kaheksa kuud, millest arvestatakse maha üks eelvangistuses viibitud päev. Kohtuotsusele võib esitada apellatsiooni.

Süüdistuse järgi lõi Aivo tänavu aasta alguses öisel ajal joobes olles kannatanut, tekitades talle valu. Seadusega on loomasõber pahuksis olnud varemgi ning tihti on mängus olnud nii alkohol kui ka vägivald. Tema paturegister küünib läinud sajandi viimasesse kümnendisse, mil kohtuvaidlus mehe süü küsimuses jõudis kord isegi Riigikohtusse. 2014. aasta suvel süüdistati Aivot viies erinevas kuriteos, mille hulgas olid ka ähvardamine, teise inimese tervise kahjustamine, vargus, katse vahi alt põgeneda ja eraviisiline jälitustegevus.

Aivo eraviisilise jälitustegevuse harrastusest kirjutas 2015. aasta oktoobris Eesti Ekspress, paljastades heasüdamliku loomasõbra kui tõelise maniaki ja parandamatu nuhi. Näiteks oli ta oma eksnaisele kinkinud kaisukaru, mille sisse oli osav meistrimees peitnud jälitusseadmeks kohandatud mobiili, mille abil sai Aivo pealt kuulata naise vestlusi uue silmarõõmuga. Naise auto põhja alla paigaldas mees seadme, millega sai kuulata, mida salongis räägiti.