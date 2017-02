Et Vladislav tõttas Solarise Apollosse otse Toiduakadeemias korraldatud õpiköögist ja jäi hiljaks, võttis trofeed tema eest vastu tütar Britta Koržets, kes ütles, et isa luuletuste edu ei üllata teda karvavõrdki. "See võttis aastaid aega, kuni mina oma isa mõjutasin, et tema tekstid, mis ei ole kunagi koondkoguna ilmunud, kaante vahele saaksid. Sest ma olin täiesti veendunud, et need on nii head tekstid ja peaksid kindlasti ilmuma. Minu viimane argument oli see, et kuule, paps, sa saad 65 ja sul ei ole muidu sõpradele sünnipäevakinki teha. Sellega ma ta ära rääkisin," mainis Britta muiates.

Apollo lugejahääletusel osutus kala- ja naljamees Vladislav Koržets parimaks nii luule- kui ka käsiraamatu autorina. "Eks ma oma suure kalaraamatu puhul natuke edu lootsin, sest olen umbes tosin aastat selle nimel tööd teinud. See, et ka luuleraamat niimoodi rahvale meeldib, oli mulle väga meeldiv üllatus," tunnistas Koržets eile õhtul auhinnajagamisel.

"Just nii see juhtus. Tütar käis mulle peale," kinnitas Vladislav. "Veel enam – tütar taotles kultuurkapitalilt toetuse. Ta ütleski nii: aga kui ma sulle toetuse välja räägin, kas sa siis paned luulekogu kokku? Ütlesin: hea küll, siis ma panen!" jutustas Koržets teatraalselt järeleandval häälel. Kui toetus tuligi, polnud pikemat juurdlemist.

50 aasta jooksul kirjutatud luuletuste seast aitas tal valikut teha luuletaja ja kirjanduskriitik Joel Sang. "Vaatasin, et need ei oleks liiga vemmalvärsilikud. Mul on küll ja küll hästi puänteeritud ja naljakat luulet – näiteks paroodilised oodid, mida ma 70ndatel–80ndatel kirjutasin –, aga need on natuke teine asi," seletas Vladislav. "Saatsin oma valiku Joel Sangale ja koos võtsime veel mõned tekstid välja, et asi oleks veel kompaktsem."

Osa kogusse valitud tekstidest polnud varem ilmunud, osa olid juba laulutekstidena inimestele tuttavad. "Minu jaoks ei ole vahet, kas laulutekst või luuletus. Seda enam, kui Dylan sai Nobeli preemia," kõkutas Koržets.

Miks polnud ta seni luulekogumikuni jõudnud? "Võib-olla liigsest kriitilisusest enese suhtes. Ma ei ole ju olnud tunnustatud luuletaja, vaid mu sõbrad on teadnud, et ma kirjutan. Ja mul on olnud elus kogu aeg muud teha," põhjendab Vladislav, kes juhib saadet "Osoon", peab perega kalakohvikut Kalambuur ja korraldab koos poeg Kaarliga kokanduskoolitusi.

"Minu kirjanduslikud ambitsioonid on viimasel paarikümnel aastal kahanenud," lisab ta. "Enese avaldamine ei ole mulle enam kaugeltki nii oluline nagu noorena, ennast tõestada ja kehtestada sooviva autorina. Ma olen ennast elu jooksul mitmetes valdkondades kehtestanud ja jõudnud veendumusele, et ma oskan ja tulen toime. Mul ei põle sees, et ma peaks ilmtingimata raamatuid tegema."

Kaks ja pool kilo kaaluvasse "Suurde Koržetsi kalaraamatusse", mis seljatas lugejahääletusel isegi Rene Bürklandi müügirekordeid purustanud menuki "Tark tee terviseni", raius Vladislav aga enam-vähem kõik oma teadmised kaladest ja kalaroogadest. "Raamatu lõplik kokkukirjutamine võttis kaks–kolm aastat, aga sellele eelnesid "Koržetsi kalaraamat" aastal 2006, erinevad artiklid ja uurimused." Raamatust leiab pea 500 retsepti, mille autor on Vladislavi poeg Kaarel, kes on ühtlasi Kalambuuri peakokk.

Kas nüüd on kõik kalade, püügi ja kalaroogade kohta kõik öeldud? "Muidugi ei ole, aga ma loodan, et seda, mis ütlemata on jäänud või mida uut ja olulist tekib, ütlevad juba teised." kostab Koržets.

Lugejate lemmikud aastast 2016

Apollo sõelus möödunud aasta lugejalemmikuid välja 11. korda. Enim meeldinud raamatu sai valida kuues kategoorias. Hääletuse eelvalikusse, mille panid kokku Apollo ja Eesti kirjastuste liit, pääses 60 raamatut ehk igas kategoorias kümme teost.

Aasta luuleraamat: Vladislav Koržets, "Laulud või nii" (Sõnavald) – 615 häält

Aasta aimeraamat: Aleksei ja Marcus Turovski, "Teekond urust templisse ehk Märk on vaataja silmades" (Tänapäev) – 522 häält

Aasta käsiraamat: Vladislav ja Kaarel Koržets, "Koržetsi suur kalaraamat" (Sõnavald) – 729 häält

Aasta elulooraamat: Mihkel Raud, "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda" (FD Distribution) – 599 häält

Aasta lasteraamat: Ilmar Tomusk, "Algaja ränduri seiklused" (Tammerraamat) – 522 häält