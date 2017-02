"Stockholmis on alati midagi uut ja huvitavat," kinnitab 25 aastat seal elanud Kylliki Hellström, et tal pole veerand sajandi jooksul seal veel kordagi igav hakanud. Praegugi on Põhjamaade Veneetsiaks kutsutud linnas mitu põnevat näitust ja suveplaanidki tasuks aegsasti paika panna.

Hiljuti lõppes Eesti Televisioonis neljaosaline Briti draamasari vaarao Tutanhamoni hauakambri otsingutest. Kes vaatas arheoloog Howard Carteri seiklusi Kuningate orus, võiks jätkuks sellele minna vaatama Stockholmis avatud Tutanhamoni näitust (Frihamnsgatan 66).

Kuningalossi relvakambris näeb 19. märtsini renessansi-ajastu kleite, aga kogu glamuur on tehtud paberist. (Andreas von Einsiedel / Livrustkammaren)

"Mulle meeldis just see, et näitus oli üles ehitatud hästi pedagoogiliselt ja mitte liiga teaduslikult," tõdeb Kylliki, et keegi ei jaksa lõputut infot vastu võtta. "Eriti põnev on muidugi neil lastel, kes on koolis Vana-Egiptust õppinud, aga kogu see kuld ja kard paistis väiksemaidki huvitavat," usub Kylliki. Ta arvab, et Tutanhamoni näitus sobib sõna otseses mõttes igas eas külastajatele.

"Kuna väljas on ainult koopiad, pole vaja ka muretseda, et laps sarkofaagidele või mõnele vaasile kogemata liiga lähedale ronib," räägib Kylliki. Ta soovitab näituse jaoks varuda paar tundi aega, et jõuaks kindlasti audiogiidi kuulata. Kui aga kõht peaks tühjaks minema, siis on seal restorangi, kus saab lõunat süüa või niisama linnupetet võtta.