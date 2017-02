Eesti Vabariigi ajal pole ükski riigipea ametlikult päevagi puhanud ning presidendi kantselei näeb siin taga puudusi seadusandluses. Üks variant oleks, et puhkus kui selline kaoks üldse. Samas tekib küsimus, kas praegune kord on tõesti nii keerukas? Presidendi kantselei selgitab, miks muudatusi vaja.

Sel nädalal saatis presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo riigikogu esimees Eiki Nestorile kirja, kus ütles, et keerukas puhkuse menetlemise kord põhjustab lisakoormust nii riigi haldusaparaadile kui ka riigikogule. Selle tõestuseks tõigi ta välja, et taasiseseisvunud Eestis pole presidendid puhanud. Riigipead peaks puhkuse ajal asendama riigikogu esimees. Riisalo tõi probleemina välja, et sel juhul lõppevad esimehe volitused ja ülesanded kõigis valitavates ja nimetatavates ametites hetkel, mil ta saab kätte presidendi puhkusetaotluse. Riisalo lisas, et samuti peab esimees sellest hetkest peatama oma erakondliku kuuluvuse. Ühtlasi asendab tema sõnutsi sel juhul esimeest aseesimees ning tõenäoliselt peab puhkuse ajal riigikogus tööle asuma asendusliige. "Lisaks kaasneb sellega asjassepuutuvate isikute palkade, puhkuste ja erakondadele määratud pearahade ümberarvestamine."

Kõik oleneb pisikestest nüanssidest

Kõlab keerukalt, ent riigikogu kantseleist selgitatakse Õhtulehele, et riigikogu esimees ei lakka siiski olemast esimees, vaid jätkab kui "riigikogu esimees Vabariigi presidendi ülesannetes". Samamoodi ei lõppe tema volitused riigikogu liikmena, vaid peatuvad ajutiselt. Mis puutub asendusliikmesse, siis too annab vande esimesel istungil, millest osa võtab. Seega, kui riigikogul pole muud põhjust istungiks kokku tulla, võib juhtuda, et asendusliige ei annagi vannet ja riigikogu esimees jõuab presidendi ülesannete täitmiselt naasta (ennekõike istungivabal suvel – toim).

Kersti Kaljulaidi nõunik Taavi Linnamäe ütleb, et probleemi olemus ongi, et seadusepügalaid on võimalik mitmeti tõlgendada. "Selle tulemus on paraku olnud selline, et puhkus on justkui ette nähtud, kuid kasutatud seda 25 aasta jooksul ei ole. Ideaalses maailmas oleks see isegi tehtav, aga kui sa kujutad ette, et ka riigikogu esimehel on riigipea puhkuse ajaks näiteks planeeritud mõni ametlik välisvisiit, siis läheb kogu asjaajamine juba jälle kraadi võrra keerulisemaks, sest siis peaks sinna minema esimene aseesimees, kes täidab esimehe kohuseid ja nii edasi."

Oma kirjas märkis Riisalo, et ka puhkuse perioodil säilib riigipeal presidendi staatus ja võime oma ülesandeid täita. "Vajadus riigipead tänases, digitaalset suhtlemist võimaldavas maailmas puhkuse ajal asendada, on seetõttu küsitav."

Kas seda võiks tõlgendada, kui soovitust puhkus lõplikult kaotada? Linnamäe täpsustab, et kantselei ei pakkunud kirjas välja ühtegi varianti ja see on ka nende väga selge seisukoht – on probleem ning mitmetitõlgendatavus, aga sobiva lahenduse saab pakkuda ikkagi seadusandja. "Meil ei ole nii-öelda lemmikvarianti. Meie soov on, et oleks õigusselgus ning seaduse mõttest lähtuv oleks ka reaalses elus rakendatav. Kui on puhkus, siis võiks seda ka päriselt saada kasutada ja kui kasutada ei saa, siis ei peaks ei puhkust ega puhkusetasu ka olema."

Esimees ja president ühes